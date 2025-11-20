Hamas accusa Israele di una serie di bombardamenti su Gaza: almeno 25 persone sono state uccise e 70 feriti

AgenPress. Nonostante il cessate il fuoco, 25 persone sono state uccise in nuovi attacchi israeliani contro obiettivi nella Striscia di Gaza, secondo l’autorità sanitaria controllata da Hamas.

In precedenza, l’esercito israeliano aveva riferito che terroristi avevano attaccato soldati israeliani nella parte meridionale del territorio. L’esercito israeliano aveva accusato Hamas di aver violato l’accordo di Gaza e aveva annunciato attacchi contro obiettivi appartenenti all’organizzazione terroristica a Gaza.

L’agenzia di stampa palestinese WAFA ha riportato dieci morti e decine di feriti in un attacco israeliano contro un edificio utilizzato da un’autorità controllata da Hamas a Gaza City. Tra le vittime ci sono anche tre minorenni.

Anche l’autorità sanitaria controllata da Hamas ha segnalato oltre 70 feriti negli ultimi attacchi di mercoledì sera. I dati di entrambe le parti non possono al momento essere verificati in modo indipendente.

I residenti della Striscia di Gaza hanno dichiarato in serata che al momento non si sono verificati ulteriori attacchi. L’esercito israeliano ha rifiutato di commentare quando gli è stato chiesto.