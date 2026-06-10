Confcommercio. Meloni: “Il vostro lavoro è prezioso per noi, per l’economia di questa Nazione, per rafforzare l’immagine e la reputazione dell’Italia nel mondo”

AgenPress. Qualche mese fa abbiamo ottenuto uno straordinario risultato con il riconoscimento della Cucina italiana come Patrimonio immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO. E se abbiamo potuto raggiungere questo risultato, certo è che lo dobbiamo alle nostre eccellenze agroalimentari, ma lo dobbiamo anche all’eccezionale qualità dei nostri ristoratori, che portano saperi e sapori italiani ovunque nel mondo.

E ancora pensate al turismo, ho visto stamattina il Presidente Bocca, uno degli asset strategici dello sviluppo di questa Nazione. Il Presidente Sangalli ricordava diversi traguardi che questo settore è tornato a macinare, anno dopo anno, dopo la drammatica fase della pandemia e la ripresa, inizialmente lenta, che ne è seguita. Oggi l’Italia è tornata a scalare la classifica globale dei Paesi più visitati al mondo, è arrivata a essere la seconda nazione europea per presenze turistiche, superando per la prima volta nella storia la Francia, avvicinandosi ai numeri della Spagna. E, in questi anni abbiamo raggiunto anche un altro record decisivo per l’impatto sulla bilancia dei pagamenti e sulla spesa turistica, noi siamo il Paese europeo nel quale la permanenza media del soggiorno è più lunga: davanti alla Spagna, davanti alla Francia, davanti alla Germania.

E se sempre più turisti amano venire in Italia e vogliono rimanerci per un tempo sempre più lungo, anche qui la ragione è abbastanza semplice: sanno che in Italia possono vivere, assaporare, gustare, qualcosa che altrove è impossibile da trovare e voi siete tra gli artefici di questa esperienza, negli alberghi, nelle strutture ricettive, nei ristoranti, nei locali, nei negozi, nelle botteghe storiche, nelle attività artigiane, perché chiaramente ognuno di noi può testimoniarlo.

In una vacanza ci si ricorda molto spesso il piacere delle piccole cose. Il gusto di un buon piatto, la cortesia di un cameriere, la simpatia di un commerciante, l’unicità di un prodotto. Ecco perché il vostro lavoro è così prezioso per noi, per l’economia di questa Nazione, per rafforzare l’immagine e la reputazione dell’Italia nel mondo. Questi risultati sono chiaramente merito vostro, non sono merito del Governo. Quello che il Governo ha cercato di fare in questi anni è quello che gli compete, e cioè cercare di accompagnarvi, sostenervi, certamente evitare di disturbare e di creare problemi a chi vuole creare ricchezza e posti di lavoro in questa Nazione.