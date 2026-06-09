Trump: “L’Iran ha abbattuto un nostro Apache nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti risponderanno”

AgenPress. Nuova escalation delle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato di essere stato informato dalle forze armate statunitensi che, durante la notte, un elicottero Apache americano è stato abbattuto dalle forze iraniane mentre era impegnato in una missione di pattugliamento nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico.

«Sono appena stato informato dalle nostre grandi forze armate che, la scorsa notte, gli iraniani hanno abbattuto uno dei nostri sofisticatissimi elicotteri Apache mentre pattugliava lo Stretto di Hormuz», ha scritto Trump sulla piattaforma Truth Social.

Il presidente ha precisato che a bordo del velivolo si trovavano due piloti, entrambi sopravvissuti all’incidente. «A bordo c’erano due piloti: entrambi sono al sicuro e illesi», ha aggiunto, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze dell’abbattimento o sulle modalità del recupero dell’equipaggio.

La dichiarazione più significativa riguarda tuttavia la possibile risposta americana. Trump ha infatti sottolineato che Washington considera l’episodio un attacco diretto alle proprie forze armate. «Ciononostante, gli Stati Uniti devono necessariamente rispondere a questo attacco», ha affermato il presidente, lasciando intendere che l’amministrazione starebbe valutando misure di ritorsione.

L’incidente arriva in una fase già particolarmente delicata delle relazioni tra Washington e Teheran. Lo Stretto di Hormuz rappresenta da anni uno dei principali punti di frizione tra le due potenze, essendo attraversato da una quota rilevante delle esportazioni mondiali di petrolio. Qualsiasi escalation militare nell’area rischia di avere conseguenze significative sulla sicurezza regionale e sui mercati energetici internazionali.

Al momento non sono arrivate conferme ufficiali da parte delle autorità iraniane né ulteriori dettagli dal Pentagono. La comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, mentre cresce il timore di un possibile aumento delle tensioni militari nel Golfo Persico.