Human Rights Watch accusa Israele di crimini di guerra per lo sfollamento forzato dei residenti della Cisgiordania

AgenPress. L’espulsione da parte di Israele di decine di migliaia di palestinesi da tre campi profughi nella Cisgiordania occupata all’inizio di quest’anno costituisce un crimine di guerra e un crimine contro l’umanità, ha affermato Human Rights Watch.

L’organizzazione non governativa afferma che circa 32.000 residenti dei campi di Jenin, Tulkarem e Nur Shams sono stati sfollati dalle forze israeliane nell’ambito dell'”Operazione Muro di Ferro” tra gennaio e febbraio 2025. Agli sfollati non è stato permesso di tornare alle loro case, centinaia delle quali sono state demolite, secondo il rapporto di Human Rights Watch.

“Dieci mesi dopo lo sfollamento, nessuna delle famiglie è riuscita a tornare alle proprie case”, ha detto Milena Ansari, una ricercatrice dell’organizzazione non governativa.

La Convenzione di Ginevra proibisce lo sfollamento di civili dai territori occupati, se non temporaneamente per imperativi scopi militari o per la loro sicurezza.

Nel suo rapporto, la ONG descrive soldati che razziano case, saccheggiano proprietà e impartiscono ordini tramite altoparlanti montati su droni. Secondo Human Rights Watch i residenti della Cisgiordania hanno affermato che gli escavatori hanno raso al suolo le case mentre fuggivano e che le forze israeliane non sono riuscite a fornire riparo o assistenza agli sfollati.

La ONG ha parlato con i palestinesi sfollati dai tre campi e ha analizzato immagini satellitari, ordini di demolizione e video concludendo che oltre 850 edifici sono stati distrutti o gravemente danneggiati, rispetto a una stima delle Nazioni Unite di 1.460.

I funzionari israeliani hanno risposto che l’operazione aveva come obiettivo elementi terroristici, ma non hanno fornito alcuna motivazione per gli sfratti di massa dei residenti o per il divieto di farli tornare.