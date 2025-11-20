type here...

Kalas: l’UE ha un “piano di pace in due punti”: indebolire la Russia e sostenere l’Ucraina

AgenPress. L’Unione Europea ha un semplice “piano in due punti” che consiste nell’indebolire la Russia e nel sostenere l’Ucraina, ha dichiarato oggi il ​​capo della diplomazia dell’UE Kaia Kalas dopo un incontro dei ministri degli esteri dell’UE a Bruxelles.

“Quello che noi, come europei, abbiamo sempre sostenuto è una pace duratura e giusta e accogliamo con favore qualsiasi sforzo per raggiungerla. Naturalmente, affinché qualsiasi piano funzioni, è necessario il coinvolgimento di ucraini ed europei”.

Gli Stati Uniti hanno detto al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che l’Ucraina deve accettare un quadro da loro elaborato per porre fine alla guerra con la Russia, che propone che Kiev ceda territorio e alcune armi.

Il sito di notizie americano Axios, che per primo ha pubblicato informazioni sul piano in 28 punti, ha riferito che l’Ucraina e l’Europa avrebbero ricevuto una garanzia di sicurezza dagli Stati Uniti in cambio della cessione da parte di Kiev alla Russia di parti dell’Ucraina orientale che attualmente non sono sotto il controllo di Mosca.

Kalas ha inoltre affermato oggi che l’UE si adopererà per imporre ulteriori sanzioni alle navi della misteriosa flotta russa e a coloro che le agevolano.

