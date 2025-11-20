Zelensky ha ricevuto una bozza del piano di pace elaborato dagli Stati Uniti

AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto una bozza della proposta statunitense per rilanciare lo sforzo diplomatico per porre fine alla guerra e discuterà i “punti chiave necessari per raggiungere la pace” nei prossimi giorni con il presidente Donald Trump, ha dichiarato l’ufficio di Zelensky.

“Il presidente dell’Ucraina ha ricevuto ufficialmente dagli Stati Uniti un piano che, secondo la valutazione della parte americana, potrebbe attivare la diplomazia”.

“Siamo pronti, ora come in passato, a collaborare in modo costruttivo con la parte americana, così come con i nostri partner in Europa e nel mondo, affinché il risultato sia la pace”, si legge in una dichiarazione pubblicata su Telegram.