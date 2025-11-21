La stampa tedesca contro il piano di pace di Trump. “Questo non è un piano di pace, ma un piano per un’altra guerra”

Il piano di pace di Trump equivale alla capitolazione dell’Ucraina e alla realizzazione degli obiettivi di guerra di Putin, e le garanzie proposte sono inutili, ha scritto la stampa tedesca, paragonando il piano all’accordo di Monaco e al trattato di Versailles.

AgenPress. Frankfurter Allgemeine Zeitung: Questo non è un piano di pace, ma un piano per un’altra guerra.

“Se quanto affermato sul presunto ‘piano di pace’ per l’Ucraina negoziato da Mosca e Washington è vero, allora merita di essere posto al posto d’onore accanto al Trattato di Versailles”, scrive l’editore del quotidiano, Berthold Kohler.

Il Trattato di Versailles attribuiva la responsabilità esclusiva della Prima Guerra Mondiale alla Germania, costringendola a cedere territorio e a disarmare, e mettendo completamente al bando alcuni tipi di armi. “La proposta russo-americana esige tutto questo e altro ancora, solo che queste richieste non si applicano all’aggressore, ma alle vittime dell’attacco”, ha sottolineato il commentatore. Gli ucraini sarebbero puniti con condizioni inaccettabili per uno Stato sovrano perché la Russia, violando il diritto internazionale, ha attaccato il loro Paese, mentre Mosca sarebbe ricompensata con guadagni territoriali e la prospettiva di sottomettere l’Ucraina rimasta, afferma il rapporto della FAZ. Secondo Kohler, le garanzie di Trump sarebbero valide solo se abbinate allo stazionamento di truppe americane in Ucraina, cosa che Trump, come Putin, esclude categoricamente. “L’Ucraina può vivere in pace e libertà solo se è membro della NATO, cosa che, tuttavia, non accadrà nel prossimo futuro”, scrive Kohler. Un’altra opzione è continuare a fornire aiuti occidentali affinché l’Ucraina possa difendersi in modo così efficace che Putin riconosca finalmente che non c’è alcuna possibilità di vittoria. “Chiunque offra la capitolazione di Kiev al Cremlino su un piatto d’argento crea le condizioni per un altro attacco, al resto dell’Ucraina e forse anche ad altri paesi. Proprio come negli Accordi di Monaco (1938)”, si legge nella conclusione del commento su “FAZ”.

“Sueddeutsche Zeitung”: le garanzie di Trump per l’Ucraina sono una barzelletta.

“Il piano di Trump si compone presumibilmente di 28 punti, ma un solo punto sarebbe più che sufficiente: l’Ucraina capitola”, scrive Hubert Wetzel. Il piano di Trump significa di fatto “la resa dell’Ucraina alle condizioni dell’attaccante, forzata da due governanti egoisti dotati di armi nucleari. Un accordo raggiunto al di sopra delle teste delle persone attaccate, che hanno combattuto e sono morte per quasi quattro anni per impedire un simile esito”, si legge su “SZ”. Gli europei hanno fatto molto negli ultimi mesi per tenere Trump dalla loro parte, ma il piano di pace dimostra che il divario tra loro e il presidente degli Stati Uniti è incolmabile. Trump è disposto a rinunciare all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina affinché Putin smetta di attaccare edifici residenziali a Kiev e Leopoli con droni kamikaze. Gli europei sanno, tuttavia, che se Putin riuscisse a imporre concessioni territoriali ai paesi vicini bombardando ospedali e asili, ottenendo anche la benedizione degli Stati Uniti, nessun paese più a ovest avrebbe la certezza del proprio destino, spiega il commentatore. Secondo “SZ”, le garanzie di sicurezza offerte da Trump sono una “barzelletta”, poiché dipenderebbero dall’umore del presidente degli Stati Uniti in un dato giorno o dai risultati dell’ultimo round di golf.

Tagesspiegel: il piano di Trump significa la capitolazione dell’Ucraina. L’UE deve impedirlo.

Il piano di Trump dovrebbe mettere in allerta la Germania e tutta l’Europa. La sua attuazione renderebbe più probabile l’attacco di Putin ai paesi europei della NATO nel prossimo futuro, scrive Christoph von Marschall. Secondo il commentatore, la proposta del presidente degli Stati Uniti non garantirà una pace duratura. La sua attuazione significherebbe la capitolazione, il disarmo e la resa dell’Ucraina al dominio russo. Marschall scrive che la situazione attuale ricorda la politica di pacificazione del Primo Ministro britannico Chamberlain a Monaco nel 1938, che si illudeva di placare Hitler con concessioni. “Un pericolo simile incombe ora: chi crede seriamente che Putin si accontenterà dell’Ucraina?”, chiede il commentatore del Tagesspiegel. Se l’Occidente consegnasse l’Ucraina a Putin, non farebbe altro che confermare la sua immagine negativa, quella secondo cui le democrazie occidentali sono deboli e impantanate nella decadenza. Parlano di valori, ma non sono in grado di lottare per essi se ciò limiterebbe la prosperità pacifica a cui sono abituati, per non parlare della lotta per la propria libertà e quella dei loro alleati. “Tagesspiegel” sottolinea che anche gli Stati baltici sono “nel mirino di Putin”, il che significa una situazione “mortalmente seria” per la Germania, responsabile della protezione della Lituania all’interno della NATO. “Finché l’Ucraina combatte, è improbabile che Putin possa scatenare una seconda guerra parallela. Tuttavia, quando in Ucraina regnerà la ‘pace’, Putin avrà mano libera”, avverte Marschall. Trump non vede questa minaccia? si chiede il commentatore. A suo avviso, il presidente degli Stati Uniti è “innamorato della sua immagine” di “creatore di pace che meritava un premio Nobel”. Trump crede di avere un legame speciale con Putin, quando in realtà il presidente russo lo vede come un utile idiota. La Germania e l’Europa non possono soccombere ai diktat di Trump”, conclude il commentatore di “Tagesspiegel”.

“Stuttgarter Zeitung”: La guerra e i sacrifici sono stati vani?

Leggendo i dettagli del nuovo piano di pace per l’Ucraina, non si può fare a meno di provare un senso di déjà vu. Non contiene forse tutto ciò che Putin aveva chiesto all’inizio della guerra? Durante il vertice in Alaska, Putin non ha ceduto di un millimetro. Cedere l’Ucraina a Putin sarebbe inaccettabile sia per Kiev che per i paesi che lo sostengono. Significherebbe che una guerra difensiva, con tutti i suoi sacrifici, sarebbe inutile. Inoltre, non ci sarebbe alcuna garanzia che Putin non occupi il resto dell’Ucraina entro pochi anni, conclude la Stuttgarter Zeitung.