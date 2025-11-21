type here...

Nigeria: uomini armati rapiscono 52 studenti di una scuola cattolica

AgenPress. Uomini armati in Nigeria hanno rapito 52 studenti da una scuola cattolica nello stato del Niger. Una dichiarazione del governo regionale dello stato nigeriano afferma che si è verificato un rapimento, ma aggiunge che il numero degli studenti rapiti è ancora in fase di verifica.

“Il governo dello Stato del Niger ha accolto con grande tristezza la spiacevole notizia del rapimento degli studenti della St. Mary’s School”, si legge nella dichiarazione, aggiungendo che i servizi di sicurezza sono alla ricerca degli studenti.

Secondo il quotidiano nigeriano The Whistler, uomini armati hanno invaso il villaggio di Papiri intorno all’una di notte e hanno rapito un numero imprecisato di studenti.

Una fonte anonima ha dichiarato: “Non posso confermare il numero di studenti rapiti. Il rapimento è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. La scuola è frequentata sia da ragazzi che da ragazze”.

 

