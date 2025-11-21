Tusk (premier polacco): “La Russia sta attuando un’altra fase di guerra ibrida volta a destabilizzare il nostro Paese”

AgenPress. Il Primo Ministro polacco Tusk ha dichiarato che “i recenti eventi non lasciano spazio a illusioni: la Russia sta attuando un’altra fase di guerra ibrida volta a destabilizzare il nostro Paese”. Le azioni di sabotaggio ispirate e organizzate direttamente dai servizi del Cremlino per molti mesi hanno recentemente superato una certa soglia critica e ora si può addirittura parlare di terrorismo di Stato – ha affermato Tusk.

Ha aggiunto che l’obiettivo delle azioni era distruggere la vita delle persone e destabilizzare le fondamenta dello Stato polacco.

Allo stesso tempo, il Primo Ministro ha osservato che non tutti “hanno compreso la gravità della situazione e le sfide che ci troviamo ad affrontare”.

La strategia di Mosca è chiara: dobbiamo scontrarci con l’Europa, con l’Ucraina e, soprattutto, con il nostro Paese; non possiamo permetterlo, ha sottolineato il Primo Ministro Donald Tusk. Ha fatto appello a tutti coloro che “sono stati ingannati dalle menzogne” a tornare in sé finché c’è ancora tempo.

Il primo ministro Tusk ha osservato che ultimamente l’obiettivo delle azioni russe è diventato quello di provocare distruzione, distruggere la vita delle persone e destabilizzare le fondamenta del nostro Stato.

“L’esplosione dei binari ferroviari, la distruzione della trazione, la massiccia campagna di disinformazione e propaganda che ne è conseguita, comprese dichiarazioni sulla guerra partigiana in Polonia che hanno avuto risonanza in Russia. Tutto questo avviene negli ultimi giorni e ore. La Russia vuole indebolirci a tutti i costi, perché la Polonia è oggi troppo forte per essere attaccata direttamente”, ha osservato il Primo Ministro.

Ha sottolineato che la strategia di Mosca è chiara . ” Dobbiamo scontrarci con l’Europa, con l’Ucraina e, soprattutto, con il nostro Paese, internamente “, ha affermato. Il Primo Ministro ha sottolineato che non possiamo permettere che questo scenario, o parte di esso, si concretizzi. “Dipende da noi e da tutti noi”, ha aggiunto.

“Pertanto, mi rivolgo ancora una volta a ogni donna polacca, a ogni polacco. Non mi rivolgo a coloro che si trovano dall’altra parte, per denaro o per qualsiasi altra ragione. Mi rivolgo a coloro che non capiscono, che si sono lasciati intrappolare dalle menzogne, che stanno vagando. Ciò che è stupidità, errore o peccato di ostinazione in tempo di pace, diventa tradimento in tempo di guerra”, ha sottolineato il Primo Ministro.

Quando si tratta di sicurezza nazionale, di fronte alla minaccia russa, o saremo uniti o non esisteremo affatto, ha affermato il primo ministro Donald Tusk.