G20 Sudafrica 2025. Meloni: “Abbiamo avviato investimenti nel Continente africano per un valore complessivo di quasi due miliardi e mezzo di euro”

AgenPress. Abbiamo avviato investimenti nel Continente africano per un valore complessivo di quasi due miliardi e mezzo di euro, a finanziamento di progetti che vanno dalla costruzione di grandi impianti rinnovabili a soluzioni innovative per la produzione e lo stoccaggio.

Anche sul fronte dei sistemi alimentari, l’Italia continua a fare la sua parte: abbiamo co-organizzato con l’Etiopia l’ultimo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari, stiamo mettendo a disposizione dei nostri partner africani il nostro know-how agroalimentare e costruiamo con loro partenariati pubblico-privati che garantiscono risultati concreti.

