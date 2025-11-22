G20 Sudafrica 2025. Meloni incontra il Primo Ministro canadese Carney

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro canadese Mark Carney si sono incontrati al margine del Vertice G20 a Johannesburg.

Il colloquio ha costituito l’occasione per fare il punto sull’attuazione delle priorità sancite dalla Dichiarazione Congiunta adottata lo scorso giugno in occasione del G7 in Canada, con particolare attenzione ai settori chiave.

Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Carney hanno quindi avuto un approfondito scambio di vedute sull’evoluzione delle principali crisi internazionali con particolare riferimento al conflitto in Ucraina.