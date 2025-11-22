type here...

G20 Sudafrica 2025. Meloni incontra il Primo Ministro canadese Carney

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro canadese Mark Carney si sono incontrati al margine del Vertice G20 a Johannesburg.

Il colloquio ha costituito l’occasione per fare il punto sull’attuazione delle priorità sancite dalla Dichiarazione Congiunta adottata lo scorso  giugno in occasione del G7 in Canada, con particolare attenzione ai settori chiave.

Il Presidente Meloni e il Primo Ministro Carney hanno quindi avuto un approfondito scambio di vedute sull’evoluzione delle principali crisi internazionali con particolare riferimento al conflitto in Ucraina.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits