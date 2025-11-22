G20 Sudafrica 2025. Meloni incontra il Primo Ministro cinese Li Qiang

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il Primo Ministro cinese Li Qiang, a margine del Vertice G20 a Johannesburg.

Il colloquio ha consentito di fare il punto sull’attuazione del Piano d’Azione Triennale 2024-2027. Al riguardo, nel ricordare il 55° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Cina, i due Capi di Governo hanno convenuto sull’importanza di mantenere un dialogo costruttivo in tutti i settori di comune interesse. In particolare, hanno discusso come promuovere lo sviluppo equilibrato del commercio e degli investimenti reciproci, rafforzando al contempo la collaborazione in campo scientifico e culturale.

Il Presidente del Consiglio ha, infine, sottolineato l’esigenza di assicurare condizioni di parità alle aziende che operano sui mercati internazionali e di garantire la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali, soprattutto per quanto riguarda i componenti essenziali per la produzione industriale.