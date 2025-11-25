Umerov: “Abbiamo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti”

AgenPress. Apprezziamo gli incontri produttivi e costruttivi tenutisi a Ginevra tra le delegazioni ucraina e statunitense, nonché i costanti sforzi del Presidente Trump per porre fine alla guerra.
Le nostre delegazioni hanno raggiunto un’intesa comune sui termini fondamentali dell’accordo discusso a Ginevra. Contiamo ora sul sostegno dei nostri partner europei per i nostri ulteriori passi.
Attendiamo con impazienza di organizzare una visita del Presidente ucraino negli Stati Uniti il prima possibile a novembre per completare gli ultimi passaggi e raggiungere un accordo con il Presidente Trump.
E’ quanto dichiara Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, in un post su X.