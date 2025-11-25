type here...

Umerov: “Abbiamo raggiunto un accordo con gli Stati Uniti”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Apprezziamo gli incontri produttivi e costruttivi tenutisi a Ginevra tra le delegazioni ucraina e statunitense, nonché i costanti sforzi del Presidente Trump per porre fine alla guerra.

Le nostre delegazioni hanno raggiunto un’intesa comune sui termini fondamentali dell’accordo discusso a Ginevra. Contiamo ora sul sostegno dei nostri partner europei per i nostri ulteriori passi.

Attendiamo con impazienza di organizzare una visita del Presidente ucraino negli Stati Uniti il ​​prima possibile a novembre per completare gli ultimi passaggi e raggiungere un accordo con il Presidente Trump.

E’ quanto dichiara Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale ucraino, in un post su X.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits