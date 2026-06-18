Maturità 2026, al via gli esami: oltre 527 mila studenti alle prese con il tema di italiano

AgenPress. È iniziata questa mattina la Maturità 2026 per 527.747 studenti italiani, chiamati ad affrontare la prima prova scritta dell’Esame di Stato. Dalle 8.30, nelle aule di tutta Italia, i maturandi sono alle prese con il tradizionale tema di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio e articolato in sette tracce suddivise tra analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità.

Le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito spaziano dalla letteratura alla storia, fino alle grandi questioni della contemporaneità. Tra le proposte per l’analisi del testo spicca la poesia “Passerò per Piazza di Spagna” di Cesare Pavese, un componimento dedicato all’amore non corrisposto per l’attrice americana Constance Dowling. Accanto alla poesia, gli studenti possono confrontarsi con un brano in prosa tratto da “I piaceri” di Vitaliano Brancati, opera nella quale l’autore raccoglie riflessioni, ricordi e meditazioni personali.

Tra le tracce di carattere argomentativo figura invece un testo tratto dal saggio “I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere” dello studioso Frank Furedi, che invita a riflettere sul significato dei confini e sul loro ruolo nelle società contemporanee. Un’altra proposta richiama uno dei momenti fondanti della storia repubblicana italiana: l’Assemblea Costituente, attraverso un brano del discorso di insediamento dell’ex presidente della Repubblica Giuseppe Saragat.

Tra i temi di attualità compare inoltre un estratto dal libro “Alzarsi all’alba” del giornalista Mario Calabresi, insieme a una riflessione sul concetto di meraviglia e sulla capacità dell’uomo di stupirsi di fronte ai fenomeni della natura, a partire da un articolo pubblicato sulla rivista Internazionale.

La prima prova rappresenta il debutto ufficiale dell’esame e contribuisce in maniera significativa al punteggio finale. Dopo il tema di italiano, i maturandi dovranno affrontare la seconda prova scritta, diversa a seconda dell’indirizzo di studi, prima di arrivare al colloquio orale conclusivo. Per oltre mezzo milione di ragazze e ragazzi, si tratta di una giornata carica di emozioni, aspettative e inevitabile tensione, destinata a rimanere uno dei ricordi più significativi del percorso scolastico.