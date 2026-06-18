Il Regno Unito invierà all’Ucraina 150.000 droni e oltre 350 missili

AgenPress. Il 18 giugno, il governo britannico ha annunciato che fornirà all’Ucraina 150.000 droni e oltre 350 missili antiaerei e sistemi radar nell’ambito di un nuovo pacchetto di aiuti militari del valore di 752 milioni di sterline (1 miliardo di dollari).

Il pacchetto, presentato durante la riunione dei ministri della difesa della NATO e l’incontro del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina a Bruxelles, sarà finanziato tramite il prestito straordinario per l’accelerazione delle entrate concesso dal Regno Unito all’Ucraina, pari a 2,26 miliardi di sterline (3 miliardi di dollari), garantito dai proventi derivanti dall’immobilizzazione di beni russi.

L’assistenza comprende droni di produzione ucraina che saranno consegnati entro la fine del 2026, nonché missili multiruolo leggeri (LMM) e sistemi radar terrestri volti a rafforzare le difese aeree dell’Ucraina contro i continui attacchi missilistici e con droni della Russia.

Il ministro della Difesa britannico Dan Jarvis ha annunciato il pacchetto dopo l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky a Bruxelles, a margine della riunione dei ministri della Difesa della NATO e dell’UDCG, che riunisce quasi 50 paesi per coordinare il supporto militare all’Ucraina.

“Questo pacchetto di droni, missili antiaerei e radar contribuirà a proteggere gli innocenti cittadini ucraini dal bombardamento di droni e missili di Putin”, ha affermato Jarvis.

Zelensky ha affermato che ulteriori sistemi Patriot e capacità antibalistiche saranno tra le massime priorità di Kiev in occasione della riunione dei ministri della Difesa della NATO, nel contesto dei continui attacchi aerei su larga scala della Russia contro l’Ucraina.

Il pacchetto di aiuti militari fa seguito a una serie di misure annunciate da Londra all’inizio di questa settimana, tra cui 210 milioni di sterline (282 milioni di dollari) di sostegno finanziario alle esportazioni per il settore dell’energia nucleare ucraina e 70 nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, le reti di approvvigionamento militare e gli schemi finanziari illeciti.

Il governo britannico ha inoltre annunciato che assumerà il comando del Comando della Forza Multinazionale per l’Ucraina (MNF-U), che coordina il supporto internazionale a Kiev e contribuisce alla preparazione della rigenerazione a lungo termine delle Forze Armate ucraine in caso di un futuro accordo di pace.