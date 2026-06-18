Delitto di Garlasco. Nuovo dramma umano. La madre di Andrea Sempio ricoverata in ospedale per overdose di farmaci

AgenPress. Nuovo dramma umano sullo sfondo della vicenda giudiziaria legata al delitto di Garlasco. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Vigevano dopo un’overdose di farmaci tranquillanti. La donna si trova attualmente nel reparto di rianimazione, ma secondo quanto riferito dai sanitari non sarebbe in pericolo di vita.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata del 17 giugno, quando Ferrari è stata trasportata al pronto soccorso e sottoposta immediatamente a una lavanda gastrica. Restano ancora da chiarire le circostanze dell’accaduto: al momento non è stato accertato se si sia trattato di un gesto volontario oppure di un’assunzione errata dei medicinali.

La notizia è stata resa nota dalla difesa di Andrea Sempio, il 38enne tornato al centro dell’attenzione mediatica e investigativa nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Andrea Sempio risulta infatti indagato nel nuovo filone d’indagine aperto dalla Procura di Pavia.

Secondo quanto riferito dall’avvocato Liborio Cataliotti, i legali hanno appreso del ricovero mentre si trovavano a Roma per altri impegni professionali. Lo stesso difensore ha sottolineato come non vi siano elementi per stabilire con certezza la natura dell’episodio, invitando alla prudenza nelle valutazioni.

Negli ultimi mesi Daniela Ferrari era stata più volte coinvolta indirettamente nell’inchiesta, essendo stata ascoltata dagli investigatori su alcuni aspetti ritenuti rilevanti per la ricostruzione dei fatti, tra cui la vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano utilizzato come elemento dell’alibi del figlio.

La vicenda ha suscitato forte attenzione per il peso mediatico che da anni accompagna il caso Garlasco. Familiari e difensori chiedono ora rispetto e riservatezza per le condizioni della donna, mentre proseguono gli accertamenti medici e le indagini per chiarire quanto accaduto.

Sul piano clinico, le condizioni di Daniela Ferrari vengono definite stabili. La donna resterà sotto osservazione nelle prossime ore, mentre la famiglia affronta un momento particolarmente delicato in una vicenda che continua a intrecciare cronaca giudiziaria e dramma personale.