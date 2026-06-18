L’Ucraina lancia il più grande attacco con droni contro Mosca

AgenPress. Le forze ucraine hanno colpito la raffineria di petrolio di Mosca nel distretto di Kapotnya, nella capitale russa, segnando il secondo attacco all’impianto in una settimana, come confermato dal presidente Volodymyr Zelensky.

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha dichiarato intorno alle 8 del mattino, ora locale, che circa 180 droni ucraini erano stati abbattuti alla periferia della capitale. Mentre l’attacco era ancora in corso al momento della sua dichiarazione, la difesa aerea russa ha intercettato altri 14 droni nell’ora successiva, portando il totale a 194: il più grande attacco ucraino contro Mosca mai segnalato fino ad oggi.

Secondo il Ministero della Difesa russo, la difesa aerea russa ha abbattuto 555 droni in tutto il paese durante la notte. L’Ucraina di solito non divulga il numero di droni utilizzati negli attacchi contro la Russia.

“Questa è una risposta pienamente giustificata agli attacchi russi contro le nostre città e comunità e un altro importante risultato del lavoro dei nostri soldati contro le infrastrutture che supportano la macchina da guerra russa”, ha dichiarato Zelensky , aggiungendo che “è ora di porre fine a questa guerra”.

Secondo quanto affermato dalle autorità russe, almeno 17 persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite nell’attentato nella regione di Mosca.

L’attacco ha causato gravi disagi al traffico aereo: la compagnia aerea statale Aeroflot e la sua controllata Rossiya hanno cancellato più di 170 voli da e per Mosca e ne hanno ritardati oltre 110, secondo quanto riportato dalle compagnie stesse.

Lo Stato Maggiore ucraino ha confermato l’attacco alla raffineria di petrolio di Mosca, aggiungendo che nell’impianto sono stati registrati almeno cinque incendi.

“Se Putin non vuole porre fine a questa guerra, non resteremo a guardare. Reagiremo, e la reazione dovrà essere forte. Se l’Ucraina brucia, brucerà anche Mosca”, ha affermato, descrivendo il recente attacco come una risposta all’attacco russo al monastero di Pechersk Lavra di Kiev del 15 giugno.

“Dobbiamo far capire alla Russia che non ha senso continuare questa guerra. Soprattutto, il popolo russo deve iniziare a capire che è un solo uomo, Putin, a condurre questa guerra, mentre la gente comune ne paga il prezzo”, ha detto Zelensky.

Zelensky ha aggiunto che la pressione sul Cremlino dovrebbe provenire “da tutte le parti”.

“Ucraini, europei e americani devono tutti fare pressione su Putin. Anche i russi devono svegliarsi e fare pressione sul loro leader”, ha affermato il presidente.