Parto in anonimato: al via la campagna informativa di ASL Bari e Assessorato al Welfare del Comune di Bari

Sanità
AgenPress.  La ASL Bari e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari presentano la nuova campagna informativa sul parto in anonimato, un diritto garantito dalla legge per cui –  ogni donna che non vuole riconoscere il neonato – ha la possibilità di partorire in ospedale in piena sicurezza, protezione e riservatezza. La campagna è stata realizzata a seguito dell’aggiornamento delle Linee guida aziendali e ideata per offrire alle donne un accesso semplice a informazioni chiare e ufficiali.

I materiali informativi saranno diffusi nei punti nascita, nei consultori familiari, nei servizi di pianificazione familiare, nei Centri servizi per le famiglie e negli studi dei medici di Medicina generale, così da garantire una rete capillare di orientamento e supporto.
L’iniziativa sarà illustrata durante la Giornata di formazione dedicata agli operatori sanitari “Partorire in anonimato: una scelta possibile”, in programma martedì 2 dicembre 2025, ore 9, presso l’Ospedale San Paolo di Bari – Sala convegni, Direzione medica (piano terra).
Intervengono:
Luigi Fruscio – Direttore generale ASL Bari
Elisabetta Vaccarella – Assessora al Welfare del Comune di Bari
Rosella Squicciarini – Direttrice sanitaria ASL Bari
Alessandro Guaccero – Direttore medico P.O. San Paolo
Ludovico Abbaticchio – Garante Minori Regione Puglia
Valeria Montaruli – Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari
