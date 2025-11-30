Parto in anonimato: al via la campagna informativa di ASL Bari e Assessorato al Welfare del Comune di Bari

AgenPress. La ASL Bari e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari presentano la nuova campagna informativa sul parto in anonimato, un diritto garantito dalla legge per cui – ogni donna che non vuole riconoscere il neonato – ha la possibilità di partorire in ospedale in piena sicurezza, protezione e riservatezza. La campagna è stata realizzata a seguito dell’aggiornamento delle Linee guida aziendali e ideata per offrire alle donne un accesso semplice a informazioni chiare e ufficiali.
Luigi Fruscio – Direttore generale ASL Bari
Elisabetta Vaccarella – Assessora al Welfare del Comune di Bari
Rosella Squicciarini – Direttrice sanitaria ASL Bari
Alessandro Guaccero – Direttore medico P.O. San Paolo
Ludovico Abbaticchio – Garante Minori Regione Puglia
Valeria Montaruli – Presidente Tribunale per i Minorenni di Bari