Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Meloni: “Un ruolo di primo piano nella discussione sarà, ancora una volta, la guerra di invasione Russa all’ Ucraina”

AgenPress. Il Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre ha in agenda diversi temi di estrema rilevanza per l’Italia e l’Europa, ma ad occupare un ruolo di primo piano nella discussione sarà, ancora una volta, la guerra di invasione Russa all’ Ucraina.

Come sapete, nella serata di lunedì ho partecipato al vertice di Berlino, insieme al Presidente Zelensky, a diversi colleghi europei, e ai negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner, in un clima costruttivo e unitario che penso valga la pena di sottolineare.

Ne è scaturita una dichiarazione finale dei leader europei che riprende tutte le priorità che l’Italia ha sostenuto in questi mesi difficili, e che ho ribadito anche martedì scorso accogliendo a Roma il Presidente Zelensky.

Il cammino verso la pace, dal nostro punto di vista, non può prescindere da quattro fattori fondamentali: