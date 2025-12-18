type here...

Vertice Ue. Merz: ritengo possibile un accordo tra gli Stati membri dell’UE sull’utilizzo dei beni russi congelati

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
AgenPress. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ritiene possibile un accordo tra gli Stati membri dell’UE sull’utilizzo dei beni russi congelati.

“La mia impressione è che possiamo raggiungere un accordo”, ha dichiarato Merz prima dell’inizio del vertice UE a Bruxelles. Ha sostenuto l’utilizzo dei fondi congelati.

“Non vedo un’opzione migliore”, ha aggiunto Merz. Comprende le preoccupazioni di alcuni Stati membri, in particolare del governo belga. Tuttavia, spera che queste preoccupazioni possano essere risolte congiuntamente.

