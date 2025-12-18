type here...

Vertice Ue. Orbán: Dare soldi all’Ucraina significa guerra

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
AgenPress. Il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha annunciato che si opporrà fermamente a ulteriori aiuti finanziari all’Ucraina, sotto attacco da parte della Russia.

“Dare soldi significa guerra”, ha affermato il politico nazionalista di destra, che mantiene stretti legami con Mosca. Ha aggiunto di non voler vedere l’UE in guerra.

Riguardo al piano di utilizzare i beni russi congelati nell’UE a favore dell’Ucraina, Orbán ha affermato di ritenere che la questione sia stata risolta perché non c’è stato sufficiente sostegno ai massimi livelli. L’idea di sottrarre denaro a qualcuno è folle, ha affermato.

Se l’UE lo facesse, diventerebbe una delle parti in conflitto, ha avvertito. “Questo significa marciare verso la guerra”. Orbán ha respinto i sospetti di agire nell’interesse di Mosca. “Sto solo lavorando per la pace”, ha detto.

