AgenPress. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina ha bisogno di una decisione europea sull’utilizzo dei beni russi congelati entro la fine dell’anno.

“I nostri partner sono stati informati che la decisione dovrà essere presa entro la fine dell’anno”, ha sottolineato durante una conferenza stampa a Bruxelles, a margine del vertice dei leader dell’UE.

Ha affermato che Kiev è pronta a qualsiasi piano che consenta all’Ucraina di utilizzare le risorse russe, ma che l’attuale proposta di prestito sarebbe preferibile.

Il presidente ucraino ha avvertito che Kiev si troverebbe ad affrontare un “serio problema” se i leader dell’Unione Europea non raggiungessero un accordo sull’utilizzo delle risorse russe.