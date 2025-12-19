Centro Medico Iris Italia: dieci anni di attività al servizio della salute

A Roma la celebrazione dell’anniversario della struttura polispecialistica diretta dal professor Foad Aodi e dal dott. Nadir Aodi, riconosciuta per l’ampiezza delle visite specialistiche offerte e per un approccio avanzato alla fisioterapia interdisciplinare e internazionale, nonché modello di collaborazione tra professionisti sanitari italiani di origine straniera e centralità del paziente

AgenPress. Nella giornata del 18 dicembre, presso lo studio Centro Medico Iris Italia, è stato celebrato il decimo anniversario di attività di una struttura ormai riconosciuta per l’ampiezza delle visite specialistiche offerte e per un approccio avanzato alla fisioterapia interdisciplinare e internazionale. Un centro nel quale operano professionisti sanitari italiani di origine straniera, primari ospedalieri e docenti universitari, affiancati da fisioterapisti, psicologi, logopedisti e podologi.

Una gestione familiare e professionale lungimirante

Il Centro Medico Iris Italia è diretto dal Prof. Foad Aodi, fondatore e punto di riferimento sanitario del Centro Iris Italia, medico-fisiatra, nonché giornalista internazionale, divulgatore scientifico ed esperto in salute globale, Direttore dell’AISC_NEWS, membro del Registro Esperti FNOMCeO, quattro volte consigliere dell’OMCeO di Roma, docente dell’Università di Tor Vergata, membro della FNSI – Federazione Nazionale Stampa Italiana e dell’Associazione Stampa Romana, iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio.con il contributo dei figli, il dottor Nadir Aodi, podologo, e di Letizia Aodi, futura dietista. Una struttura che rappresenta un esempio virtuoso di sanità moderna, apprezzata non solo nel quadrante romano di Conca d’Oro e Montesacro, ma da pazienti provenienti da tutta Roma e anche da fuori città.

Sanità pubblica e privata senza muri

L’impegno del Centro Iris Italia dimostra, oggi più che mai, come la sanità italiana abbia oggi bisogno di modelli di convivenza tra sanità pubblica e sanità privata, fondati sulla collaborazione e non sul conflitto. Iris Italia viene indicato come laboratorio concreto di integrazione, capace di coniugare qualità clinica, sostenibilità organizzativa e attenzione umana verso il paziente.

L’esperienza clinica e il protocollo Aodi

Il Prof. Aodi ha messo al servizio del centro la sua esperienza professionale maturata dal 1992, prevalentemente nell’ambito della riabilitazione, sviluppando e applicando il Protocollo Aodi, presentato e discusso in numerosi convegni nazionali e internazionali. Un metodo che valorizza la presa in carico globale del paziente e la cooperazione tra specialisti.

Collaborazione interprofessionale al centro del percorso di cura

Durante la giornata celebrativa hanno partecipato numerosi professionisti che collaborano con il Centro Medico Iris Italia, ribadendo l’importanza di trasparenza gestionale, rapporto umano con il paziente e collaborazione tra colleghi, nel pieno rispetto dei ruoli professionali. Un modello in cui il paziente viene seguito da un’équipe multidisciplinare che dialoga in modo continuo.

Dalla colonna vertebrale all’età pediatrica

Particolare rilievo viene dato alla collaborazione tra fisiatra, neurochirurgo, neurologo, ortopedico e fisioterapisti, soprattutto nelle patologie della colonna vertebrale e articolari. Centrale anche la valutazione podologica e posturale, con esami baropodometrici e un’attenzione specifica all’età pediatrica, ambito nel quale il Prof. Aodi è impegnato anche nella didattica universitaria.

Valutazione podologica-posturale ed esame baropodometrico

Nel percorso clinico del Centro Medico Iris Italia, particolare attenzione è riservata alla valutazione podologica e posturale integrata. La visita viene effettuata congiuntamente dal professor Foad Aodi e dal dottor Nadir Aodi, podologo, per garantire un inquadramento completo del paziente. Nell’ambito della valutazione, il dottor Nadir Aodi esegue l’esame baropodometrico, prima, durante o al termine della visita, in base alle necessità cliniche, al fine di fornire una risposta diagnostica e terapeutica più accurata. L’analisi dell’appoggio plantare è infatti strettamente correlata alle patologie articolari e della colonna vertebrale, sia in età adulta sia in età pediatrica. Proprio in ambito pediatrico l’esame riveste un ruolo centrale nella prevenzione e nell’individuazione precoce di valgismo, varismo, piede piatto, scoliosi, cifosi e dislivellamenti del bacino e della colonna, consentendo interventi mirati e tempestivi.

Medicina dello sport e certificazioni

Il centro dedica ampio spazio alla medicina dello sport, ponendo l’accento sull’importanza del certificato medico sportivo, sia agonistico che non agonistico, come strumento di prevenzione e tutela della salute.

Area infantile e disturbi del neurosviluppo

Un altro pilastro dell’attività è la collaborazione tra neuropsichiatria infantile, logopedia, psicologia e percorsi dedicati ai disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), in un’ottica di presa in carico precoce e integrata.

Dalle patologie endocrine al cuore

Il Centro Medico Iris Italia opera inoltre nei settori di endocrinologia, dietologia e nutrizione, così come nell’area cardiovascolare, con la presenza di cardiologi e chirurghi vascolari, garantendo una visione completa e coordinata del percorso di cura.

Non possiamo dimenticare che il Centro è molto impegnato nel sociale, nell’assistenza sanitaria, nell’informazione, essendo il primo sponsor delle associazioni e dei movimenti fondati e coordinati dal Prof. Aodi, quali AMSI, UMEM E UNITI PER UNIRE, le nostre, senza dimenticare la rete internazionale di informazione AISC NEWS e AISC NEWS TV.