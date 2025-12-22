EmTech Italy 2026: l’innovazione oltre la frontiera

AgenPress. In un tempo in cui il progresso tecnico sembra correre più veloce della nostra capacità di comprenderlo, EmTech Italy 2026 rappresenta un momento necessario: un luogo dove scienza, impresa e istituzioni possono ritrovare il senso più alto dell’innovazione. Un’innovazione che non è mai fine a sé stessa, ma servizio. Una tecnologia che non sostituisce l’uomo, ma lo sostiene, ne accresce le capacità e lo accompagna nella costruzione di un futuro più sostenibile, più prospero, più umano.

Per questo è particolarmente significativo che la seconda edizione di EmTech Italy, organizzata da MIT Technology Review Italia e dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, si svolga proprio nel cuore dell’Ateneo, presso il Cu.Bo (CUltural BOx), nuovo spazio multifunzionale pensato per ospitare idee, talento e contaminazioni interdisciplinari.

Un appuntamento per chi guida il cambiamento

Il 14 e 15 aprile 2026, EmTech Italy tornerà a riunire a Roma i principali protagonisti dell’innovazione internazionale. I temi che definiranno la prossima decade, come l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla sostenibilità, il ruolo delle biotecnologie nella salute, l’evoluzione dei consumi energetici, i supercomputer, la medicina personalizzata, saranno il terreno di confronto tra imprese, studiosi, ricercatori, policy maker e rappresentanti delle istituzioni.

Per il secondo anno consecutivo, grazie alla collaborazione tra l’Università Campus Bio-Medico di Roma e MIT Technology Review Italia, EmTech Italy pone al centro dell’agenda strategica il contributo delle tecnologie emergenti nei settori più cruciali per il bene comune: salute, energia, ambiente, benessere sociale.

Due giorni per decidere come sarà la tecnologia del futuro

Le moderne strutture del Campus ospiteranno sessioni, dialoghi e tavole rotonde pensate per chi oggi è chiamato a prendere decisioni che orientano la società. EmTech Italy 2026 non è un semplice evento: è un laboratorio dove maturano scelte, visioni, alleanze.

EmTech Italy 2026 sarà un’occasione preziosa per chi guida oggi i processi di cambiamento. I dirigenti e i decisori d’impresa potranno approfondire, in un confronto diretto con esperti e casi reali, come l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti possano entrare nei modelli industriali, migliorando efficienza, sostenibilità e competitività.

Allo stesso tempo, per ricercatori e docenti universitari l’evento rappresenterà un laboratorio internazionale dove condividere idee, consolidare collaborazioni interdisciplinari e confrontarsi sui più avanzati modelli di governance dell’innovazione.

Anche imprenditori e innovatori troveranno uno spazio fertile: potranno intercettare nuove opportunità, orientarsi tra le sfide etiche e regolatorie delle tecnologie emergenti e dialogare con ecosistemi pubblico-privati e potenziali investitori che stanno costruendo i mercati del futuro.

I partecipanti vivranno un’esperienza immersiva tra testimonianze, buone pratiche e casi reali. Un luogo dove elaborare una visione condivisa di trasformazione digitale veramente sostenibile, responsabile, centrata sull’uomo.