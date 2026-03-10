Angelica Bianco: “Etica legalità ed empowerment al centro della governance dell’intelligenza artificiale”

AgenPress. Rafforzare il legame tra innovazione tecnologica, responsabilità istituzionale e tutela dei diritti: è questo l’impegno al centro dell’attività di Angelica Bianco, Presidente della Commissione “Empowerment, Etica e Legalità” dell’Intergruppo Parlamentare “AI, Empowerment e Mercati Emergenti”. La Commissione avvierà fin da subito iniziative operative e momenti di confronto istituzionale dedicati alla governance etica dell’Intelligenza Artificiale, alla promozione di modelli inclusivi e al rafforzamento della legalità nei processi di trasformazione digitale.

“L’Intelligenza Artificiale deve essere uno strumento al servizio delle persone e delle istituzioni”, dichiara Bianco. “Innovazione significa responsabilità: servono regole chiare, algoritmi trasparenti, sistemi inclusivi e una cultura digitale fondata su etica, diritti e partecipazione”. Tra le priorità della Commissione figurano la trasparenza e l’auditabilità degli algoritmi, il contrasto ai bias discriminatori nei sistemi automatizzati, la tutela dei diritti digitali e la promozione dell’empowerment femminile nei settori tecnologici e scientifici.

“L’AI non è una questione ideologica ma una sfida culturale e sociale che riguarda il futuro del lavoro, dell’informazione e della qualità della democrazia”, conclude Bianco. “Il nostro compito è costruire un ecosistema regolatorio e operativo che renda l’innovazione sicura, equa e sostenibile”. L’attività della Commissione si inserisce nel quadro dei lavori dell’Intergruppo parlamentare, volto a integrare competenze tecnico-scientifiche e indirizzo legislativo per sostenere la competitività del Paese.