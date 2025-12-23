Natale, Tiso (Accademia IC): “Ricordiamoci degli invisibili”

AgenPress. “Il Natale è spesso raccontato come la stagione della luce, delle famiglie riunite, dei regali e dei sorrisi. Ma dietro le vetrine illuminate, dietro tavole imbandite e strade festose, c’è un’altra realtà, silenziosa e invisibile: quella di chi vive nella povertà. E allora la domanda sorge spontanea, quasi inevitabile: chi pensa ai poveri a Natale? Per chi affronta la povertà – economica, sociale o affettiva – il Natale non è soltanto un giorno difficile: è un’intera stagione che amplifica le mancanze. Mentre il mondo sembra brillare, infatti, chi non ha abbastanza vive un contrasto doloroso: chi non riesce a comprare un regalo ai figli, chi non può permettersi un pasto caldo, chi non ha una casa in cui rifugiarsi dal freddo, chi non ha nessuno che gli tenda una mano o gli rivolga una parola gentile.

Il Natale è un amplificatore di distanza. Eppure, può essere anche un amplificatore di speranza. Organizzazioni come Caritas, Croce Rossa, Banco Alimentare, Sant’Egidio, e tante realtà locali, civili e religiose, riempiono ogni giorno le strade di solidarietà concreta: pasti caldi, coperte, accoglienza. Per molti poveri, questi volontari sono l’unico “Natale” possibile.

E poi ci sono i cittadini comuni. Quelli che non appaiono sui giornali. Chi lascia un pacco alimentare, chi paga un caffè sospeso, chi fa spazio a tavola, chi si ricorda dei vicini. Spesso sono gesti semplici, ma per chi li riceve valgono più di cento regali costosi. Chi sa guardare oltre le proprie feste. Chi, pur festeggiando, non dimentica chi non può farlo. Chi mantiene nel cuore il senso più profondo del Natale: la capacità di vedere gli altri. Perché Natale è ricordarsi degli invisibili. Non si tratta soltanto di donazioni o beneficenza, ma di presenza: guardare, ascoltare, riconoscere. Per molti poveri, il dolore più grande non è la mancanza di denaro, ma la sensazione di non esistere.

Per questo motivo, soprattutto sotto le feste natalizie, dovremmo pensare tutti ai meno fortunati. Non per dovere, ma per umanità. Perché la dignità non è un lusso, ma un diritto. E perché il Natale, senza solidarietà, perde il suo significato”.

Così, in una nota, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.