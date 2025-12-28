Lavrov: “Qualsiasi attacco alla Russia scatenerebbe una reazione schiacciante”

AgenPress. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha affermato che Mosca non ha intenzione di attaccare nessuno, ma ha avvertito i funzionari europei che qualsiasi attacco alla Russia scatenerebbe una reazione schiacciante.

“Il mio messaggio ai politici europei che sembrano avere difficoltà a comprendere questo fatto è di ripetere ancora una volta che non c’è motivo di temere che la Russia attacchi qualcuno”, ha affermato in un’intervista alla TASS.

“Tuttavia, se qualcuno prendesse in considerazione l’idea di attaccare la Russia, si troverebbe di fronte a un colpo devastante”, ha osservato, aggiungendo che il presidente russo Vladimir Putin lo ha ripetutamente affermato.

Già nel 2023, Putin aveva osservato che gli attacchi di rappresaglia della Russia sarebbero stati “assolutamente inaccettabili per qualsiasi potenziale aggressore”. “Dal momento in cui viene rilevato il lancio di un missile, indipendentemente dalla sua provenienza – da qualsiasi punto degli oceani o da qualsiasi territorio – seguirà un contrattacco, con così tanti missili, così tante centinaia dei nostri missili che appariranno in aria che nessun nemico avrà la minima possibilità di sopravvivere”, aveva affermato.