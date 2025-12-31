Australia. Sydney festeggia già l’anno nuovo con 40.000 fuochi d’artificio

AgenPress. Sydney, in Australia, ha festeggiato l’arrivo del 2026 con uno spettacolo pirotecnico, tenutosi sotto una massiccia presenza della polizia, poche settimane dopo che alcuni uomini armati avevano ucciso 15 persone durante un evento ebraico in città.

I festeggiamenti annuali di Capodanno a Sydney sono famosi in tutto il mondo per il loro spettacolo pirotecnico: 40.000 fuochi d’artificio illuminano il cielo di sette chilometri sopra gli edifici e le imbarcazioni nel porto, compresi i famosi monumenti dell’Harbour Bridge e della Sydney Opera House.

Gli organizzatori hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’attacco con il Sydney Harbour Bridge illuminato di bianco e una menorah (lampada a sette bracci), simbolo dell’ebraismo, proiettata sui suoi pilastri.

“Dopo una tragica fine d’anno per la nostra città, speriamo che la notte di Capodanno possa essere l’occasione per riunirci e guardare con speranza a un 2026 sereno e felice”, ha dichiarato il sindaco di Sydney.

Quest’anno le tradizionali celebrazioni natalizie a Bodai sono state annullate e anche vari eventi di Capodanno che erano stati programmati non avranno luogo.

Circa 3.000 agenti di polizia sono stati dispiegati in città per gli eventi di Capodanno, che solitamente attraggono più di un milione di spettatori.

“Dobbiamo mostrare il nostro disprezzo di fronte a questo crimine orribile e dire che non ci lasceremo intimidire da questo tipo di terrorismo e che non cambierà il nostro modo di vivere nella nostra splendida città”, ha affermato oggi il premier Chris Means.