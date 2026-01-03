type here...

Conferenza Florida. Trump: “Maduro ha condotto un’incessante campagna di violenza, terrore e sovversione contro gli Stati Uniti”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Nel suo discorso, Trump ha affermato di aver visto le prove contro Maduro raccolte per l’incriminazione e ha incolpato il leader venezuelano per il traffico di droga e la criminalità negli Stati Uniti.

“Ho visto quello che abbiamo visto. È orribile e sconvolgente che una cosa del genere sia stata permessa per molti anni dopo la scadenza del suo mandato come presidente del Venezuela”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti. “Maduro è rimasto al potere e ha condotto un’incessante campagna di violenza, terrore e sovversione contro gli Stati Uniti d’America, minacciando non solo il nostro popolo, ma la stabilità dell’intera regione”.

Maduro è stato incriminato per la prima volta, insieme ad altri 14, nel 2020 , durante la prima amministrazione Trump, nel distretto meridionale di New York. Il leader venezuelano è salito al potere per la prima volta nel 2013 e ha prestato giuramento per un terzo mandato presidenziale un anno fa, nonostante le prove che Maduro non avesse vinto le precedenti elezioni presidenziali.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits