Conferenza Florida. Trump: “L’esercito americano è pronto a colpire nuovamente il Venezuela, se necessario”

AgenPress. “Faremo intervenire le nostre grandissime compagnie petrolifere degli Stati Uniti, le più grandi al mondo, che spenderanno miliardi di dollari, ripareranno le infrastrutture gravemente danneggiate, le infrastrutture petrolifere, e inizieranno a fare soldi per il Paese”, ha affermato.

Il presidente degli Stati Uniti ha aggiunto che l’esercito americano è pronto a colpire nuovamente il Venezuela, se necessario.

“Siamo pronti a organizzare un secondo attacco, molto più massiccio, se necessario. Quindi eravamo pronti a lanciare una seconda ondata, se necessario”. “Non abbiamo paura degli stivali sul terreno”. “Non ci dispiace dirlo, ma faremo in modo che il Paese sia amministrato correttamente. Non lo faremo invano”, ha aggiunto.