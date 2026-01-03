type here...

Conferenza Florida. Trump: “Non vogliamo che un nuovo leader prenda il potere dopo la cattura di Maduro”

Speciali Agenpress
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non volere che un nuovo leader prenda il potere dopo la cattura di Maduro, perché ciò porterebbe a “una situazione simile a quella che abbiamo avuto negli ultimi lunghi anni”.

“Quindi, governeremo il Paese finché non potremo realizzare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa. E deve essere giudiziosa, perché è questo che ci interessa”, ha aggiunto Trump. “Non possiamo correre il rischio che qualcun altro prenda il controllo del Venezuela senza avere a cuore il bene del popolo venezuelano”.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits