Conferenza Florida. Trump: “Non vogliamo che un nuovo leader prenda il potere dopo la cattura di Maduro”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non volere che un nuovo leader prenda il potere dopo la cattura di Maduro, perché ciò porterebbe a “una situazione simile a quella che abbiamo avuto negli ultimi lunghi anni”.

“Quindi, governeremo il Paese finché non potremo realizzare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa. E deve essere giudiziosa, perché è questo che ci interessa”, ha aggiunto Trump. “Non possiamo correre il rischio che qualcun altro prenda il controllo del Venezuela senza avere a cuore il bene del popolo venezuelano”.