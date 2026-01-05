Gli Stati Uniti riducono il numero di vaccini raccomandati per ogni bambino. Una misura senza precedenti. Medici contrari

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno adottato una misura senza precedenti, riducendo il numero di vaccini raccomandati per ogni bambino, riducendo così la protezione contro una mezza dozzina di malattie, in una mossa criticata dai pediatri del Paese.

La revisione ha effetto immediato, il che significa che i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ora raccomanderanno i vaccini contro 11 malattie. Ciò che non è più ampiamente raccomandato è la protezione contro influenza , rotavirus, epatite A, epatite B, alcune forme di meningite o virus respiratorio sinciziale (RSV). Invece, le protezioni contro queste malattie sono raccomandate solo per alcuni gruppi considerati ad alto rischio, o se i loro medici le raccomandano nell’ambito di quello che viene chiamato “processo decisionale condiviso”.

I funzionari dell’amministrazione Trump hanno affermato che la riforma, una mossa a lungo auspicata dal Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., non comporterà la perdita dell’accesso ai vaccini da parte delle famiglie che ne hanno bisogno, e hanno affermato che l’assicurazione continuerà a pagare. Tuttavia, gli esperti medici hanno affermato che la modifica aumenta la confusione tra i genitori e potrebbe aumentare le malattie prevenibili.

Il cambiamento è avvenuto dopo che a dicembre il presidente Donald Trump ha chiesto al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti di esaminare il modo in cui le nazioni omologhe affrontano le raccomandazioni sui vaccini e di valutare la possibilità di rivedere le proprie linee guida per allinearle alle proprie.

Tra le vaccinazioni consigliate per tutti restano il morbillo, la pertosse, la poliomielite, il tetano, la varicella e l’HPV.

“Questa decisione protegge i bambini, rispetta le famiglie e ripristina la fiducia nella sanità pubblica”, ha affermato Kennedy in una dichiarazione.

I medici non sono d’accordo, affermando che il cambiamento senza una discussione pubblica o una revisione trasparente dei dati metterebbe a rischio i bambini.

Le nuove linee guida riducono anche il numero di dosi di vaccino raccomandati contro il papillomavirus umano da due o tre dosi a una per la maggior parte dei bambini, a seconda dell’età.

La decisione è stata presa senza il contributo di un comitato consultivo che solitamente si consulta sul calendario vaccinale, hanno affermato alti funzionari dell’HHS.

“Abbandonare le raccomandazioni sui vaccini che prevengono l’influenza, l’epatite e il rotavirus, e modificare le raccomandazioni per l’HPV senza un processo pubblico per valutare rischi e benefici, porterà a un maggior numero di ricoveri ospedalieri e decessi prevenibili tra i bambini americani”, ha affermato Michael Osterholm del Vaccine Integrity Project, con sede presso l’Università del Minnesota.