Auto contro la folla nel centro di Lipsia: due morti e diversi feriti gravi

AgenPress. Tragedia nel cuore di Lipsia, dove un’auto si è lanciata contro un gruppo di persone nella centrale Grimmaische Strasse, una delle principali aree pedonali della città tedesca. Il bilancio provvisorio è di due morti e almeno due feriti gravi, mentre altre persone sarebbero rimaste coinvolte nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media locali e rilanciate dalle agenzie internazionali, un Suv Volkswagen avrebbe attraversato ad alta velocità la zona pedonale seminando il panico tra passanti e turisti. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il veicolo danneggiato sfrecciare con una persona sul tetto dell’auto.

Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi di soccorso, ambulanze, vigili del fuoco e forze dell’ordine, supportati anche da un elicottero. L’area è stata immediatamente isolata e diversi negozi del centro sono stati chiusi per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi investigativi.

Il conducente del mezzo è stato arrestato. A confermarlo è stato il sindaco della città, Burkhard Jung, che ha dichiarato che “non sussiste più alcun pericolo” per la popolazione. Le autorità, tuttavia, mantengono il massimo riserbo sulle cause dell’accaduto: al momento non è chiaro se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto intenzionale. Alcuni testimoni avrebbero riferito anche di un possibile accoltellamento avvenuto nella stessa zona, circostanza ancora al vaglio degli investigatori.

La polizia tedesca ha parlato di una “situazione dinamica” e sta raccogliendo testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio.