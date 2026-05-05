Trump attacca il Papa: “Sta mettendo in pericolo molti cattolici”

AgenPress. Nuovo scontro tra Donald Trump e Papa Leone XIV sul dossier Iran. L’ex presidente americano ha accusato il Pontefice di “mettere in pericolo molti cattolici e molte persone”, sostenendo inoltre che per il Papa “va benissimo che l’Iran abbia un’arma nucleare”. Una dichiarazione che ha immediatamente acceso la polemica internazionale e aggravato le tensioni diplomatiche tra Washington e Vaticano.

Le parole di Trump arrivano dopo le recenti critiche del Papa all’escalation militare in Medio Oriente e agli attacchi contro l’Iran. Il Pontefice aveva infatti invocato il cessate il fuoco, il dialogo diplomatico e la tutela dei civili, ribadendo la posizione storica della Chiesa contro la proliferazione nucleare.

Secondo diverse verifiche giornalistiche e fact-check internazionali, però, il Papa non avrebbe mai sostenuto il diritto dell’Iran a possedere armi atomiche. Al contrario, Leone XIV ha più volte condannato le armi nucleari e chiesto il disarmo globale.

La controversia rischia ora di complicare ulteriormente i rapporti tra l’amministrazione americana e il Vaticano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso nei prossimi giorni in Vaticano per un incontro definito “franco” con il Pontefice, nel tentativo di ridurre le tensioni diplomatiche.

Anche in Italia le dichiarazioni di Trump hanno provocato reazioni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe preso le distanze dagli attacchi rivolti al Papa, difendendo la posizione del Vaticano sulla pace e sul dialogo internazionale.

Lo scontro tra Trump e Papa Leone XIV rappresenta uno dei momenti più duri nei rapporti recenti tra la politica americana conservatrice e la Santa Sede, soprattutto su temi come guerre, immigrazione e diplomazia internazionale.