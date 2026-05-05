Leone XIV replica a Trump: “La Chiesa annuncia il Vangelo. Se qualcuno mi critica, lo faccia con verità

Leone XIV commenta le ultime dichiarazioni critiche del presidente statunitense Trump: “La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari. Spero di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”

AgenPress . “La missione della Chiesa è annunciare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità”. Dopo il cardinale Pietro Parolin questa mattina, è lo stesso Papa Leone XIV a commentare le dichiarazioni di oggi del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, tornato a criticare il Pontefice.

Fuori da Villa Barberini, sua residenza a Castel Gandolfo, Leone si è fermato con il gruppo di giornalisti e ha risposto alle loro domande: “La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c’è nessun dubbio”, ha detto il Papa, replicando alle affermazioni di Trump, secondo il quale il Pontefice riterrebbe accettabile il fatto che l’Iran possegga l’arma nucleare, mettendo a rischio tutti i cattolici.

“Spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio”, ha sottolineato Leone XIV, ribadendo di aver “già parlato dal primo momento che sono stato eletto e ormai siamo vicini all’anniversario. Ho detto: pace con voi”.

Sull’incontro con il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, in programma la mattina di giovedì 7 maggio, il Papa ha espresso la speranza che sia “un buon dialogo” per arrivare “con fiducia” e “con apertura” a “comprenderci bene”. “Penso che i temi per cui viene non sono quelli di oggi. Vediamo…”, ha aggiunto Leone in riferimento ancora alle esternazioni del presidente degli Stati Uniti.