type here...

Costa: “La Groenlandia appartiene al suo popolo e ha il pieno sostegno dell’UE”

EuropaBreaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. L’Unione europea sosterrà la Groenlandia e la Danimarca quando necessario e non accetterà violazioni del diritto internazionale ovunque si verifichino, ha affermato oggi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.

“Sulla Groenlandia, vorrei essere chiaro: la Groenlandia appartiene al suo popolo. Nulla può essere deciso sulla Danimarca e sulla Groenlandia senza la Danimarca e senza la Groenlandia”, ha affermato Costa in un discorso in occasione dell’assunzione della presidenza di turno dell’UE da parte di Cipro.

“Hanno il pieno sostegno e la solidarietà dell’Unione Europea”, ha affermato.

Il presidente degli Stati Uniti ha ripetutamente dichiarato negli ultimi giorni di voler ottenere il controllo della Groenlandia, affermando che l’isola è fondamentale per la strategia militare statunitense e sostenendo che la Danimarca non ha fatto abbastanza per proteggerla.

Costa ha affermato che Cipro sta prendendo in mano le redini del Consiglio dell’UE in un momento in cui l’ordine internazionale basato sulle regole è sotto attacco e ha esortato gli Stati membri dell’UE a resistere a questi sviluppi.

“L’Unione Europea non può accettare violazioni del diritto internazionale, che si tratti di Cipro, dell’America Latina, della Groenlandia, dell’Ucraina o di Gaza”, ha affermato Costa.

“L’Europa continuerà a difendere con fermezza il diritto internazionale e il multilateralismo.”

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits