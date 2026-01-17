Foad Aodi nominato Direttore del Centro Internazionale per le Scienze delle Piramidi e l’Etica della Scienza per le Relazioni Internazionali e il Settore Media

AgenPress. Foad Aodi, medico, giornalista ed esperto di salute globale, già direttore responsabile di Aisc News e vice direttore di AgenPress, assume un importante incarico internazionale di Direttore “Ufficio Esecutivo e Segretario Generale per le Relazioni Internazionali e il Settore Media” del Centro Internazionale per le Scienze delle Piramidi e l’Etica della Scienza, su proposta del Presidente del Centro, Dott. Ahmed Naser.

La nomina rappresenta un ulteriore riconoscimento del profilo professionale di Aodi, da anni impegnato nel dialogo interculturale, nella cooperazione internazionale e nella divulgazione scientifica e culturale tra Europa, Mediterraneo e mondo arabo. Il nuovo incarico mira a rafforzare la strategia comunicativa e informativa del Centro, con l’obiettivo di valorizzare le ricerche archeologiche, storiche e scientifiche legate al patrimonio delle piramidi egiziane.

Nel suo ruolo di direttore operativo per l’informazione, Aodi coordinerà le attività editoriali, i rapporti con i media internazionali e la produzione di contenuti destinati a un pubblico globale, promuovendo una comunicazione accurata, accessibile e multidisciplinare. Particolare attenzione sarà dedicata alla divulgazione scientifica, alla cooperazione accademica e alla lotta contro la disinformazione nel campo storico-archeologico.

La sua nuova nomina rafforza inoltre il legame tra informazione indipendente e ricerca internazionale, creando un ponte tra mondo dell’informazione, istituzioni culturali e comunità scientifica. Un progetto che punta a fare dell’Egitto e del suo straordinario patrimonio storico un centro di riferimento per lo studio, la ricerca e la comunicazione culturale a livello mondiale.

Con questo nuovo incarico, Foad Aodi consolida il suo ruolo di figura chiave nel panorama dell’informazione internazionale, confermando una visione orientata al dialogo tra culture, alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico dell’umanità.