Giorgia Meloni incontra il Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan

Governo e Istituzioni
AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso il suo viaggio asiatico facendo tappa a Tashkent dove è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev.

L’incontro ha permesso di approfondire il dialogo avviato con l’adozione della Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico a maggio 2025, in occasione della visita del Presidente del Consiglio nella regione.

In tale quadro, i due Leader hanno discusso dei principali teatri di crisi e dei settori chiave della cooperazione bilaterale, con una particolare attenzione rivolta alle materie prime critiche e all’agroindustria.

Infine, sottolineando il carattere strategico delle relazioni tra Italia e Uzbekistan, il Presidente Meloni e il Presidente Mirziyoyev hanno concordato di mantenersi in stretto contatto.

