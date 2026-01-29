Elon Musk afferma che Tesla smetterà di produrre i suoi modelli S e X mentre passerà alla produzione di robot

AgenPress. Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha dichiarato che quest’anno l’azienda inizierà a eliminare gradualmente i suoi veicoli elettrici Model S e Model X e riconvertirà uno stabilimento in California per produrre al loro posto robot umanoidi.

L’annuncio segna la fine di un’era. I due veicoli, introdotti rispettivamente nel 2012 e nel 2015, hanno contribuito a far passare le auto elettriche dalla fascia marginale dei consumatori al grande pubblico. Hanno anche alimentato l’ascesa di Tesla da startup a casa automobilistica più quotata al mondo.

Musk ha annunciato la dismissione durante una chiamata con investitori e analisti di Wall Street, affermando che faceva parte del suo sforzo per rivedere le attività di Tesla e concentrarsi sui robotaxi e sui robot umanoidi.

“Prevediamo di ridurre la produzione di S e X nel prossimo trimestre e di interromperla definitivamente”, ha affermato, aggiungendo che l’azienda continuerà a supportare i veicoli finché le persone li ordineranno.

“È un po’ triste, ma è giunto il momento di porre fine ai programmi S e X, e questo fa parte del nostro passaggio generale verso un futuro autonomo”, ha affermato.

Musk ha annunciato il cambiamento in concomitanza con la pubblicazione da parte di Tesla dei risultati finanziari degli ultimi tre mesi dell’anno scorso. L’azienda ha superato le aspettative degli analisti in termini di utili, ma ha mostrato segnali di debolezza, con un fatturato totale dell’anno scorso in calo del 3% rispetto al fatturato del 2024.

Nel complesso, le vendite dei veicoli Tesla hanno subito un calo nell’ultimo anno, poiché i clienti hanno reagito al coinvolgimento di Musk nella politica di destra e poiché i concorrenti cinesi e di altri paesi hanno offerto agli automobilisti di tutto il mondo più scelta.

Musk ha affermato che Tesla convertirà la sua fabbrica di Fremont, in California, da stabilimento automobilistico a sito produttivo per la linea di robot Optimus, attualmente in fase di sviluppo. Questi robot non sono ancora disponibili sul mercato.