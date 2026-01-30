type here...

Caso Epstein. Il Dipartimento di Giustizia pubblica oltre tre milioni di pagine, 2000 video e 180.000 immagini

AgenPress. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova e definitiva raccolta di milioni di documenti relativi al defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, in base a una legge approvata a novembre che richiedeva la divulgazione di tutti i documenti relativi a Epstein.

Il vice procuratore generale, ha dichiarato in una conferenza stampa che l’enorme quantità di file scaricati ha segnato la fine delle pubblicazioni previste dalla legge dall’amministrazione Trump. La nuova cache include oltre tre milioni di pagine, 2000 video e 180.000 immagini, ha affermato.
Epstein, un finanziere newyorkese legato a personaggi politici e imprenditoriali di alto profilo, è stato trovato impiccato nella sua cella nel 2019, in attesa del processo per accuse di traffico sessuale. Sebbene la sua morte sia stata dichiarata suicidio, ha generato anni di teorie del complotto, alcune delle quali lo stesso Trump ha diffuso tra i suoi sostenitori durante la campagna presidenziale del 2024.
