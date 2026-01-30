Caso Epstein. Il Dipartimento di Giustizia pubblica oltre tre milioni di pagine, 2000 video e 180.000 immagini

AgenPress. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato una nuova e definitiva raccolta di milioni di documenti relativi al defunto condannato per reati sessuali Jeffrey Epstein, in base a una legge approvata a novembre che richiedeva la divulgazione di tutti i documenti relativi a Epstein.

Il vice procuratore generale, ha dichiarato in una conferenza stampa che l’enorme quantità di file scaricati ha segnato la fine delle pubblicazioni previste dalla legge dall’amministrazione Trump. La nuova cache include oltre tre milioni di pagine, 2000 video e 180.000 immagini, ha affermato.