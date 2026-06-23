Montreal: due morti in una sparatoria, l’aggressore ucciso dalla polizia

AgenPress. Due persone, un residente e un agente di polizia, hanno perso la vita ieri a Montreal, in una sparatoria, mentre l’autore dell’attacco, le cui motivazioni restano ignote, è morto sotto il fuoco delle forze dell’ordine.

L’episodio è avvenuto in pieno giorno in un quartiere di Montreal dove si trovano molti negozi e ristoranti ebraici, ma le autorità non hanno chiarito le circostanze in cui si è verificato né hanno menzionato un possibile movente.

Tuttavia, secondo l’emittente radiofonica pubblica Radio Canada, l’autore del gesto aveva precedentemente pubblicato un manifesto “incel” (ndr: abbreviazione di celibato involontario, un movimento composto da uomini single che affermano di essere stati rifiutati dalle donne e le ritengono responsabili del loro celibato).

Nel 2018, un uomo che affermava di appartenere a questo movimento ha ucciso 11 persone, per lo più donne, in un attacco a Toronto.

L’unico sospettato “è stato ucciso”, ha dichiarato il capo della polizia di Montreal, Fady Dagger, in una conferenza stampa, aggiungendo che c’è stato uno scambio di colpi d’arma da fuoco tra la polizia e l’attentatore.

La vittima era Moshe Mizrahi, “un membro molto amato della comunità ebraica di Montreal”, ha annunciato il Centro canadese di consulenza per le relazioni ebraico-israeliane (CIJA) in un post sui social media, esprimendo il proprio cordoglio per la “vittima innocente”.

L’agente ucciso è stato identificato dalla polizia di Montreal come Mohamed Lamain Benredouane, di 34 anni.

Anche un agente di polizia è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita.

Il Primo Ministro canadese Mark Carney ha dichiarato in un post su X di essere “scioccato dalla notizia che un agente di polizia e un civile sono stati uccisi e altri feriti in una sparatoria avvenuta a Montreal”, aggiungendo di “esprimere la sua gratitudine” ai “coraggiosi agenti di polizia”.

L’incidente è avvenuto “nel cuore della comunità ebraica”, ha dichiarato Getzel Markowitz, rabbino del quartiere in cui si è verificato, aggiungendo che lì si trovano “molte associazioni, centri educativi, banche alimentari e istituzioni ebraiche”.

“Tuttavia, vorrei precisare che questo non è considerato un vero e proprio attacco alla comunità ebraica, anche se ci chiediamo perché proprio questa zona sia stata presa di mira”, ha osservato.