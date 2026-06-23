AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato oggi che l’Ucraina sta attaccando infrastrutture civili in Russia nel tentativo di destabilizzare la società.

Gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio sono raddoppiati dall’inizio del 2026, causando lunghe code e un’impennata dei prezzi del carburante in alcune zone. Kiev ha dichiarato che il suo obiettivo è quello di prosciugare una fonte chiave di finanziamento per la guerra della Russia e dimostrare ai russi che il conflitto non è più una prospettiva lontana.

Rivolgendosi ai laureati delle accademie militari e dei servizi di sicurezza, Putin ha affermato di non vedere alcun motivo per colloqui diretti con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, visti gli attacchi che, a suo dire, Kiev stava conducendo contro obiettivi politici.

“Gli attacchi alle infrastrutture civili: qual è il loro obiettivo? Destabilizzare la società nel bel mezzo di un attacco così massiccio, mentre tutto l’Occidente lavora a loro favore e questi droni arrivano in gran numero, al fine di creare un clima di incertezza sulle azioni delle forze armate russe”, ha sottolineato durante il suo discorso televisivo ai laureati.

Putin ha anche affermato che le forze russe erano vicine a prendere il controllo di Kostiadivka, il confine meridionale della cosiddetta “zona fortificata” nella regione di Donetsk, che Mosca ha chiesto a Kiev di cedere.