E’ morta l’attrice Catherine O’Hara di “Mamma ho perso l’aereo”, aveva 71 anni

AgenPress. Catherine O’Hara, la virtuosa attrice nota soprattutto per le sue interpretazioni nel classico film natalizio “Mamma, ho perso l’aereo” e nella sitcom di culto “Schitt’s Creek”, è morta nella sua casa di Los Angeles dopo una breve malattia, hanno riferito i suoi rappresentanti.

Nel corso di una carriera nel mondo dello spettacolo durata più di 50 anni, Catherine O’Hara si è distinta nell’interpretare personaggi caricaturalmente esagerati ma riconoscibilmente umani, teatralmente vanitosi ma in definitiva accattivanti.

Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello sketch comico canadese, recitando e scrivendo per il famoso show “Second City Television”, o “SCTV”, prima di raggiungere la fama a Hollywood con ruoli in film di successo come “Beetlejuice” di Tim Burton.

