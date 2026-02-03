Rutte: “Gli ultimi attacchi russi non dimostrano un serio impegno da parte del Cremlino per la pace”

AgenPress. I massicci attacchi russi di ieri sera contro l’Ucraina non dimostrano un serio impegno da parte del Cremlino per la pace, ha affermato il Segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha visitato la capitale ucraina e incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Sono in corso colloqui diretti e questo rappresenta un progresso significativo. Ma gli attacchi russi, come quelli di ieri sera, non dimostrano una reale serietà nei confronti della pace”, ha affermato il Segretario generale della NATO durante un discorso al parlamento ucraino.

In precedenza, il presidente ucraino aveva affermato che il lavoro del team negoziale ucraino sarebbe stato modificato di conseguenza in seguito all’attacco russo di ieri sera alle infrastrutture energetiche ucraine.

“Si è trattato di un attacco deliberato alle infrastrutture energetiche, con l’impiego di un numero record di missili balistici”, ha affermato il presidente Zelensky.

“L’esercito russo ha approfittato della proposta degli Stati Uniti di una breve pausa negli attacchi non per rafforzare la diplomazia, ma per accumulare missili e attendere il giorno più freddo dell’anno, quando le temperature in vaste aree dell’Ucraina saranno inferiori a -20°C.

Domani ad Abu Dhabi inizierà il prossimo round di negoziati di pace con funzionari russi e americani.