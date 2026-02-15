Frederiksen: “Trump desidera ancora che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “desidera” ancora che gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia ha dichiarato il primo ministro danese, Mette Frederiksen, intervenendo in un dibattito pubblico durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

“Purtroppo, penso che il suo desiderio rimanga lo stesso“, ha risposto quando gli è stato chiesto se Trump desidera ancora che la Groenlandia diventi parte del territorio americano.

Da quando è tornato alla Casa Bianca più di un anno fa, Donald Trump ha ripetutamente affermato che Washington dovrebbe assumere il “controllo” della Groenlandia per ragioni di “sicurezza nazionale”.

Tuttavia, il mese scorso sembrava aver accantonato le sue minacce, dopo aver annunciato che era stato concordato un “quadro” per i negoziati con il Segretario generale della NATO Mark Rutte, in modo che gli Stati Uniti potessero acquisire maggiore influenza sulla vasta isola artica.

“Tutti ci chiedono se pensiamo che sia finita. No, non pensiamo che sia finita”, ha affermato Mette Frederiksen.

Sia Frederiksen che il suo omologo groenlandese Jens Frederik Nielsen hanno sottolineato che la pressione americana sulla popolazione dell’isola è “inaccettabile”, tuttavia Nielsen ha ritenuto che siano stati fatti “alcuni passi” nella “giusta direzione”.

È stato formato un gruppo di lavoro composto da Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti per discutere le preoccupazioni americane in merito alla regione autonoma, ma i dettagli di questi contatti non sono stati ancora resi pubblici.

“Ora abbiamo un gruppo di lavoro. Cercheremo di vedere se possiamo trovare una soluzione. Ma ci sono sicuramente dei limiti che non dovrebbero essere oltrepassati”, ha insistito il Primo Ministro Frederiksen.

Alla domanda se ci fosse una somma di denaro per la quale Copenaghen sarebbe disposta a vendere la Groenlandia a Washington, il primo ministro danese ha risposto: “Certamente no. Mettereste un prezzo per una parte della Spagna? o degli Stati Uniti?”

“Dobbiamo proteggere gli Stati nazionali. Dobbiamo proteggere il diritto dei popoli all’autodeterminazione. E il popolo groenlandese lo ha detto chiaramente: i cittadini non vogliono diventare americani” – ha concluso Frederiksen.