type here...

Chi garantisce la Salute degli italiani? La risposta alla Conferenza UAP 2026

Sanità
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

 La Conferenza e Mobilitazione Nazionale UAP – Unione Nazionale Ambulatori e Poliambulatori degli Enti e dell’Ospedalità Privata, si terrà sabato 14 marzo 2026 presso il Teatro Brancaccio, Via Merulana 244 – Roma

AgenPress. L’iniziativa nasce dall’urgenza di richiamare l’attenzione delle istituzioni, dei media e dell’opinione pubblica su temi che riguardano direttamente la tutela della salute dei cittadini e la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.

La UAP intende ribadire, con fermezza e responsabilità, la necessità che tutti gli attori della sanità, pubblici e privati, operino nel pieno rispetto dei regolamenti e dei requisiti di legge, evitando la creazione di percorsi privilegiati o deroghe che generano, di fatto, una sanità “a due velocità”.

In particolare, la Conferenza porrà l’accento su:

  • la necessità di garantire che tutte le attività diagnostiche siano svolte esclusivamente da professionisti e strutture che rispondono ai requisiti di qualità, sicurezza, responsabilità e competenza previsti dalla normativa vigente;
  • la preoccupante tendenza a consentire l’erogazione di prestazioni sanitarie in contesti che non assumono responsabilità clinica sui referti, non rispettano gli standard strutturali e procedurali richiesti alle strutture sanitarie, e non dispongono delle figure professionali abilitate per legge a tali attività;
  • il tema, ormai improcrastinabile, del rinnovo del Nomenclatore Tariffario, oggi del tutto inadeguato a garantire prestazioni appropriate, sostenibili e coerenti con il livello di responsabilità richiesto ai professionisti sanitari e alle strutture accreditate.

Si tratta di questioni che incidono direttamente sul diritto costituzionale alla tutela della salute (art. 32) e che richiedono scelte fondate su scienza, coscienza e responsabilità istituzionale, non su logiche di mercato o su semplificazioni che rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini.

La Conferenza e Manifestazione UAP rappresenta, in questo senso, un momento decisivo: unica e concreta opportunità per riportare al centro la qualità dell’assistenza, l’equità del sistema e la protezione della collettività evitando che si consolidino modelli che creano “figli e figliastri” all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits