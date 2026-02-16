AgenPress. La Russia intende negoziare con l’Ucraina sulle questioni territoriali nel corso di colloqui di due giorni che inizieranno martedì a Ginevra, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Peskov ha affermato che la presenza del capo negoziatore Vladimir Medinsky “sarà necessaria”. Il presidente russo Vladimir Putin ha nominato l’ex ministro della cultura come negoziatore della Russia, ma in Ucraina è stato criticato perché ritenuto un interlocutore poco serio. Medinsky, pur avendo precedentemente partecipato ai colloqui con la parte ucraina, era assente dai negoziati svoltisi ad Abu Dhabi all’inizio di quest’anno.

Peskov ha affermato che Medinsky era assente perché le discussioni riguardavano questioni militari, che non rientrano nelle sue competenze.

Il nuovo round di colloqui a Ginevra ha un formato ampliato, afferma il Cremlino, e includerà anche il capo dei servizi segreti militari, Igor Kostyukov, e il viceministro degli Esteri Mikhail Galuzin.

Con grande disappunto di Mosca, Kiev si è rifiutata di cedere il controllo dei territori rivendicati dalla Russia, tra cui la regione di Donetsk. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ripetutamente avvertito che Putin non dovrebbe accettare regali durante i negoziati.

La Russia continua a sostenere di voler porre fine alla guerra contro l’Ucraina, iniziata da Putin quasi quattro anni fa, ma alle proprie condizioni. L’Ucraina ha finora respinto le richieste russe, ritenendole inaccettabili.