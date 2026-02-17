type here...

Donald Trump: “Cuba è uno Stato fallito”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Cuba è “uno Stato fallito” e ha invitato l’Avana a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, pur respingendo la possibilità di un’operazione statunitense per rovesciare il governo cubano.

Allo stesso tempo, Trump ha aggiunto che gli Stati Uniti stanno parlando con Cuba “proprio in questo momento”, spiegando che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha preso in carico i colloqui.

“Dovrebbero assolutamente raggiungere un accordo”, ha detto Trump. “Vedremo come andrà. 

Tuttavia, quando gli è stato chiesto se avesse preso in considerazione la possibilità che gli Stati Uniti conducessero un’operazione militare a Cuba, simile a quella condotta in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro, il presidente statunitense ha commentato: “Perché dovrei? Se ciò accadesse, sarebbe un’operazione molto dura, come potete immaginare, ma non credo che sarebbe necessaria”.

Cuba sta affrontando gravi carenze di carburante e interruzioni di corrente, poiché l’amministrazione Trump ha inasprito l’embargo decennale sul Paese e ha fatto pressione sulle altre nazioni affinché non inviassero petrolio all’Avana.

 

