La Polonia vieta alle automobili di fabbricazione cinese di entrare nelle strutture militari

AgenPress. La Polonia ha vietato l’ingresso dei veicoli di fabbricazione cinese nelle strutture militari a causa del timore che i sensori delle automobili possano essere utilizzati per raccogliere dati sensibili.

Tuttavia questi veicoli potranno entrare se determinate funzioni saranno disattivate e se saranno rispettate altre garanzie richieste dalle norme di sicurezza di ciascuna struttura militare.

Per limitare il rischio che informazioni riservate vengano divulgate, le forze armate hanno anche vietato di collegare i telefoni aziendali ai sistemi di infotainment dei veicoli prodotti in Cina.

Le restrizioni non si applicano alle strutture accessibili al pubblico, come ospedali, cliniche, biblioteche, uffici del procuratore o circoli di guardia, ha annunciato l’esercito.

Le misure hanno carattere preventivo e sono in linea con le pratiche utilizzate dai membri della NATO e da altri alleati per garantire elevati standard di protezione delle infrastrutture di difesa.