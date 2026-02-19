type here...

Arresto di Andrea. Re Carlo III: “La legge deve fare il suo corso”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
AP Photo/Joanna Chan
- Advertisement -

AgenPress. Re Carlo III ha ammesso che “la legge deve fare il suo corso” e che la polizia ha il suo pieno sostegno in seguito all’arresto di suo fratello Andrew Mountbatten-Windsor, sospettato di cattiva condotta nei pubblici uffici.

“Ho appreso con la più profonda preoccupazione la notizia di Andrew Mountbatten-Windsor e del sospetto di cattiva condotta nei pubblici uffici” ha detto Re Carlo in una nota di Buckingham Palace.

“Ciò che ora segue è il processo completo, equo e corretto con cui questo problema viene indagato nel modo appropriato e dalle autorità competenti”.

“In questo, come ho già detto, hanno il nostro pieno e incondizionato sostegno e cooperazione”, ha aggiunto Re Carlo.

“Lasciatemi dire chiaramente: la legge deve fare il suo corso”.

“Poiché questo processo è in corso, non sarebbe corretto da parte mia commentare ulteriormente la questione. Nel frattempo, io e la mia famiglia continueremo a svolgere il nostro dovere e il nostro servizio a tutti voi”, ha concluso.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits